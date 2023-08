Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 74,56 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 74,56 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,76 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.967 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2023 markierte das Papier bei 77,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 14.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 28,14 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR im Vergleich zu 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

