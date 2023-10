Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 69,90 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 69,90 EUR. Bei 69,96 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,50 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 25.865 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 20.09.2023. 11,44 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 54,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,56 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

