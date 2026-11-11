Brenntag: Der Aufwärtstrend hat noch eine Notbremse

Brenntag hat im dritten Quartal Umsatz und operatives EBITDA spürbar gesteigert, an der Börse kommt davon bislang wenig an. Charttechnisch liegt unter dem aktuellen Kurs allerdings mehr als nur eine Absicherung.

Die Q3-Zahlen von Brenntag können sich sehen lassen: Der Umsatz stieg um fast 13 Prozent auf 4,3 Mrd. Euro und das operative EBITDA legte um 14,5 Prozent auf 385 Mio. Euro zu. Für das Gesamtjahr 2026 soll das operative EBITDA nun am oberen Ende der bereits angehobenen Zielspanne von 1.350 bis 1.450 Mio. Euro liegen. Ungeachtet dieser Werte steht die Aktie heute unter Druck. Ein Grund hierfür könnten die gestiegenen Beschaffungs- und Logistikkosten sein.

Technischer Aufwärtstrend intakt

Wie dem auch sei: Technisch kommt nun wieder Spannung in das Papier. Nachdem es Mitte Oktober noch gelang, ein neues Jahreshoch bei knapp 65 Euro zu markieren, ist derzeit Abschwung angesagt. Vom Hoch ging es bislang um rund 9 Prozent zurück, womit der Tatbestand der Korrektur noch nicht erfüllt ist.

Doppelt abgesichert

Allerdings fehlt nicht mehr viel, um in den Korrekturmodus – der gilt ab minus 10 Prozent – einzuschwenken. Bei 59 Euro besitzt die Aktie eine Unterstützung, die sich in der zweiten Jahreshälfte 2026 bereits zweimal als Rettungsanker erwies. Im Tagesverlauf wurde diese Marke dann zwar gerissen, entscheidend ist jedoch, dass das Papier oberhalb der Unterstützung schließt. Zudem verläuft bei rund 58,20 Euro die 200-Tage-Linie, die eine zusätzliche Absicherung für den Kurs darstellen könnte.

Fazit

Das Brenntag-Papier hat von den Quartalszahlen einen kleinen Dämpfer erhalten. Technisch befindet sich die Aktie aber unverändert in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, der sich ab dem vierten Quartal 2025 ausbildete. Der Rückgang vom Zwischenhoch bei gut 64 Euro im August endete Anfang Oktober exakt an der aufwärtsgerichteten Trendlinie. Der aktuelle Abschwung könnte das Papier zunächst noch weiter nach unten drücken. Halten die Unterstützungen bei 59 Euro und an der 200-Tage-Linie bei 58,20 Euro nicht, steht bei rund 57,50 Euro noch die Unterseite des Aufwärtstrends als Notbremse bereit. Wer technisch orientiert an dieser Marke einen Trade wagt, setzt aber unbedingt einen engen Stopp.

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Erstellung am 11.11.26 um 15:04 Uhr.

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