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Brenntag hebt dank robuster Nachfrage im 2. Quartal die Prognose für 2026 an

22.06.26 19:11 Uhr
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Brenntag SE
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DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag hebt nach einem guten zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Wie das DAX-Unternehmen am Montagabend mitteilte, wird für das abgelaufene Quartal ein operatives EBITDA von rund 450 Millionen Euro erwartet, womit Brenntag die aktuellen Markterwartungen übertrifft. Als Treiber für das starke Ergebnis nennt der Konzern eine robuste Nachfrage sowie verbesserte Margen, die unter anderem aus Marktverwerfungen im Mittleren Osten resultierten. Im zweiten Quartal 2025 wies Brenntag ein operatives EBITDA von 334 Millionen Euro aus. Aufgrund dieser Entwicklung rechnet das Management für das Gesamtjahr nun mit einem operativen EBITDA zwischen 1,25 und 1,40 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern hier 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Trotz der guten Entwicklung im zweiten Quartal bleibt das Essener Unternehmen für das zweite Halbjahr vorsichtig und verweist auf andauernde Unsicherheiten sowie das Risiko einer nachlassenden Nachfrage. Die detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr will der Konzern am 12. August 2026 veröffentlichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 13:12 ET (17:12 GMT)

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