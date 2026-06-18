Brenntag: Lohnt der Einstieg bereits wieder?

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Die Brenntag-Aktie befindet sich weiter auf dem Rückzug: Die Branchenaussichten sind bescheiden. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Die Sonderkonjunktur für Chemie-Aktien ist durch das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Kriegs am Golf offensichtlich vorbei. Nachdem die zwischenzeitlichen Preiserhöhungen für bestimmte Chemikalien die schwache Realkonjunktur übertünchten, blicken Anleger nun wieder nüchterner auf die Geschäftsaussichten der Chemieunternehmen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals jedenfalls verliert heute deutlich.

Branche unter Druck

Der Abwärtstrend bei den Chemie-Aktien deckt sich mit den Aussagen des Verbands der Chemischen Industrie von Ende Mai. Im ersten Quartal 2026 soll demnach die Produktion in der Chemie-Branche saisonbereinigt um 2,8 Prozent gesunken sein. Zum Vergleich: Der Chemiehändler Brenntag verbuchte im ersten Quartal 2026 einen Umsatzrückgang um über 5 Prozent auf 3,7 Mrd. Euro. Das operative EBITDA verminderte sich sogar um gut 8 Prozent auf 306 Mio. Euro.

Blick auf die Halbjahreszahlen

Am 12. August stehen dann die Halbjahreszahlen auf der Agenda der Essener. Hier dürften sich die Monate April und Mai, in denen die Furcht vor einer Verknappung bestimmter Chemikalien zu Vorratskäufen der Industrie führte, grundsätzlich positiv ausgewirkt haben. Ob der temporär positive Effekt aber auch Auswirkungen auf die Jahresziele haben könnte, ist eher unwahrscheinlich.

Fazit

Die Chemie-Branche ist wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Technisch trifft der Brenntag-Kurs im Jahreschart aktuell auf die 200-Tage-Linie, was unterstützend wirken könnte. Der zwischenzeitliche Aufwärtstrend ist jedoch klar gebrochen. Hält die 200-Tage-Linie nicht, dürften weitere Rückgänge bis in den Bereich um 50 Euro folgen. Da der Markt gerade die Sonderkonjunktur von März bis Anfang Juni vollständig auspreist und die Branche derzeit unter Druck steht, drängen sich Engagements nicht auf.

Auf ein positives Momentum hoffen derweil die Aktionäre von B+S Banksysteme. Denn die Aktie kommt trotz sehr überzeugender Fundamentaldaten nicht richtig voran. Woran das liegen und, vor allem, wann sich das ändern könnte: zum Artikel

Auf weiteren Input scheinen die Anleger auch bei der DEWB-Aktie zu warten, die sich derzeit in der Phase der Bodenbildung befindet. Unterstützung dafür könnte der anstehende Geschäftsbericht liefern, der Aufschluss über die Entwicklung wichtiger Beteiligungen geben sollte: zum Artikel

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Erstellung am 18.06.26 um 15:10 Uhr.

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