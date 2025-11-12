Brenntag mit Gewinnrückgang - noch einmal vorsichtiger für 2025
Werte in diesem Artikel
ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) hat auch im dritten Quartal die schwache Konjunktur zu spüren bekommen. Umsatz und operative Ergebnisse gingen im Jahresvergleich deutlich zurück. "Meine ersten Monate waren von schwierigen Marktbedingungen geprägt, ohne dass kurzfristig Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen waren", sagte der neue Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut einer Mitteilung.
Der Essener Dax-Konzern (DAX) erwartet nun, beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (bereinigtes Ebita) das untere Ende der im Sommer gesenkten Prognosespanne von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro zu erreichen. Zudem kündigte Birgersson an, weitere Sparmaßnahmen zu prüfen. Auch ein Stellenabbau sei geplant.
Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 8,6 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Neben einer schwachen Nachfrage belasteten auch ungünstige Wechselkurse den Erlös. Beim Ergebnis lief es noch etwas schlechter. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebita) ging um 13,6 Prozent auf 243 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre anfallender Gewinn von 113,1 Millionen Euro, nach 118,2 Millionen Euro im Vorjahr./mne/zb
