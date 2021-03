Brenntag peilt größere Zukäufe an - China bevorzugt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiehändler Brenntag wird nach einer deutlichen Zurückhaltung beim Zukauf von Unternehmen im vergangenen Jahr wieder zu jährlichen M&A-Aufwendungen in der Größenordnung von 200 bis 250 Millionen Euro zurückkehren. CEO Christian Kohlpaintner sagte in der telefonischen Bilanzpressekonferenz, Übernahmen spielten weiter eine tragende Rolle bei der Unternehmensentwicklung. 2020 hat das Unternehmen aus Essen nur drei Zukäufe für 46 Millionen Euro abgeschlossen.

Angepeilt würden künftig verstärkt Zukäufe in Schwellenländern, sagte Kohlpaintner. Hier nannte er besonders China, wo Brenntag zwar bereits zu den großen Anbietern zähle, aber trotzdem weniger als 1 Prozent Marktanteil habe. Auch sollen größere Firmen übernommen werden, die Brenntag bei seinen EBITDA-Wachstumszielen helfen könnten. Der Chemiehandel ist nach wie vor stark frequentiert. Weltweit gibt es mehr als 10.000 Chemiehändler.

Brenntag hat sich 2020 im Rahmen eines Programms namens Project Brenntag vorgenommen, zur Effizienzverbesserung bis Ende nächsten Jahres 1.300 Stellen und 100 Standorte abzubauen. Ziel aller Maßnahmen, die auch mit einer verstärkten Kundenorientierung einhergeht, ist eine Steigerung des operativen EBITDA von 2023 an um jährlich 220 Millionen Euro. Der Konzern will sich beim Personalabbau die hohe Fluktuation zunutze machen. Wie viele Stellen in Deutschland und am Konzernsitz in Essen wegfallen, werde derzeit mit den Arbeitnehmern verhandelt.

Im vergangenen Jahr wurden 200 Stellen abgebaut. 15 Millionen Euro der geplanten dauerhaften Einsparungen sind damit schon erreicht. Von den auf 370 Millionen Euro geschätzten Einmalkosten für Project Brenntag fielen 2020 insgesamt 47 Millionen Euro an. Mit Blick auf die Auswahl künftiger Zukäufe sagte Kohlpaintner, diese müssten den Sparzielen entsprechen.

Nicht zur Disposition steht unterdessen das Geschäft mit der Öl- und Gasbranche sowie mit Schmierstoffen in Nordamerika, das im vergangenen Jahr die gute Geschäftsentwicklung im Konzern erheblich ausgebremst hat. "Das Geschäft war immer profitabel und wird immer profitabel sein", sagte Finanzchef Georg Müller. Man habe kurzfristig reagiert und rund 300 Stellen abgebaut.

