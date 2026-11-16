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Brenntag SE-Aktie: DZ BANK senkt Bewertung auf Verkaufen

Brenntag SE-Aktie: DZ BANK senkt Bewertung auf Verkaufen

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Brenntag SE-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
58.50 EUR -0.24 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:30 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 58,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.104 Brenntag SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 21,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09:46 Brenntag SE Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG

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