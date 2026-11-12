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Brenntag SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Brenntag SE-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag anlässlich des Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben, schrieb Charles Eden am Donnerstag . Bei der operativen Marge (Ebitda) würden 10 Prozent in Aussicht gestellt, wobei der Konsens für 2027/2028 bei etwa 9 Prozent liege.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:26 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 58,34 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,42 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.539 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 21,6 Prozent. Schätzungsweise am 10.03.2027 dürfte Brenntag SE die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
11:41 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
11:31 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
11.11.26 Brenntag SE Hold Warburg Research
11.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

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