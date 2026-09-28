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Aktie im Blick

Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
59.38 EUR 0.52 EUR 0.88 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. "Was hochgeht, muss auch wieder herunterkommen", schrieb Marcus Dunford-Castro am Samstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der Rückenwind bei Lagerbeständen und Preisen aus dem zweiten Quartal nachgelassen hat.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:15 Uhr 0,5 Prozent auf 59,28 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 5,53 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.309 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 23,6 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
11:31 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG
14.08.26 Brenntag SE Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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