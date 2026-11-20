Investment-Tipp

MPCM hat die Brenntag SE-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Brenntag von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemikalienhändlers habe gezeigt, dass ein bewährtes Geschäftsmodell repariert werde, anstatt einen ganz neuen Kurs einzuschlagen, schrieb Christian Cohrs am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 56,98 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 1,72 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 33.143 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 18,8 Prozent aufwärts. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 10.03.2027.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.