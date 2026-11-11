Brenntag SE-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Hold

Aktienanalyse

11.11.26 11:37 Uhr

Brenntag SE-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Christian Cohrs einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 59,16 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 117.022 Brenntag SE-Aktien. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 23,4 Prozent zu. Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.