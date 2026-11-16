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Bewertung im Fokus

Brenntag SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Brenntag SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein

Deutsche Bank AG hat die Brenntag SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
58.50 EUR -0.24 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution geboten, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Entscheidend sei die Umsetzung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:27 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 57,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,38 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 42.581 Brenntag SE-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 20,5 Prozent zu. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Brenntag SE wird von Experten am 10.03.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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Datum Rating Analyst
10:41 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
09:46 Brenntag SE Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.

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