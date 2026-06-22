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Brenntag SE-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

23.06.26 10:37 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Brenntag SE-Aktie blicken sollten: Deutsche Bank AG hat gesprochen | finanzen.net

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Brenntag SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers habe seine Prognose und die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:21 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 53,26 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7,02 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.536 Brenntag SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Brenntag SE-Papier um 11,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

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