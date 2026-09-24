Brenntag SE-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Aktienbewertung

24.09.26 12:52 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Analyse der Brenntag SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Underweight" belassen. Der Rückenwind der Sonderkonjunktur durch den Nahost-Krieg lasse nach, schrieb Chetan Udeshi am Mittwoch. Er bleibt daher selektiv in Europas Chemiebranche und sucht nach Sonderstorys. BASF, Wacker Chemie, Yara, Evonik, Brenntag, IMCD, DSM-Firmenich und Arkema rät er besonders nachdrücklich in den Portfolios unterzugewichten. Die mittelfristigen Gewinnziele von Brenntag seien ambitioniert und die Bewertung sei weniger attraktiv als bei anderen Werten im Sektor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 59,50 EUR zu. Zuletzt wechselten 88.707 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 24,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:15 / BST





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