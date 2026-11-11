Brenntag SE-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Bewertung im Fokus

11.11.26 11:04 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Brenntag SE-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Chetan Udeshi.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi geht am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung davon aus, dass das Ergebnis für das dritte Quartal den Anlegern nicht ausreichen wird. Da die meisten Unternehmen der Branche die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hätten, dürfte der Chemikalienhändler mit einem schwachen Ergebnis und dem daraus resultierenden Ausblick auf das Schlussquartal für Enttäuschung sorgen.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:48 Uhr 3,9 Prozent auf 59,18 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 20,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.493 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 23,4 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Brenntag SE wird am 11.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT



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