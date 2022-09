Brent Crude Oil - Korrekturbewegung setzt sich weiter fort!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen haben in den vergangenen Wochen deutlich nachgegeben. Neben weiter hochkochenden Rezessionssorgen sorgte vor allem die weitere Verschärfung der Zero-Covid-Politik in China für Verunsicherung bei den Marktteilnehmern. Auch technisch präsentiert sich das Bild bei Brent Crude Oil weiterhin angeschlagen, nachdem die Ölpreise ihre Abwärtsbewegung nach dem Rutsch unter die psychologisch wichtige 100-USD-Marke weiter fortgesetzt haben.

Die Lage: OPEC+-Beschluss über Förderkürzungen verpufft ohne Wirkung!

Volatil präsentierte sich in den vergangenen Wochen das Geschehen an den Terminmärkten. Zunächst hatte die überraschende Entscheidung der OPEC und ihrer Verbündeten außerhalb des Förderkartells, die Förderquoten ab dem kommenden Monat um 100.000 Barrel pro Tag zu kürzen, für Support beim Ölpreis gesorgt. Für viele Marktbeobachter kam dieser Schritt unerwartet, nachdem die OPEC+-Gemeinschaft im Rahmen ihrer vorangegangenen Sitzung eine Erhöhung der Förderquote um 100.000 Barrel pro Tag beschlossen hatte, womit man den Forderungen der US-Regierung, die sich im Vorfeld für eine Ausweitung der Fördermenge stark gemacht hatte, letztendlich entgegenkam. Die auf Druck von OPEC-Schwergewicht Saudi-Arabien implementierten Maßnahmen zur Stützung der Ölpreise im Hinblick auf eine mögliche Wiederaufnahme der iranischen Ölexporte im Zuge eines neuen Atomabkommens zeigten jedoch kaum Wirkung.

Die Perspektive: China-Lockdowns und Nachfragesorgen trüben das Bild!

Zuletzt sorgten vor allem Bedenken über eine deutliche Nachfrageabschwächung für Verunsicherung bei den Marktteilnehmern. Nachdem China seine Lockdown-Maßnahmen in einigen Wirtschaftsmetropolen, wie Chengdu und Shenzhen, zuletzt weiter verschärft hatte, rechnen viele Marktbeobachter in den kommenden Monaten mit einer deutlich rückläufigen Nachfrage des weltweit größten Ölimporteurs. Zuletzt waren die chinesischen Ölimporte im August bereits um knapp 10 % gegenüber dem Vormonat eingebrochen. Ein Trend, der sich nach Einschätzung von Ökonomen angesichts der zuletzt schwächer als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten im Reich der Mitte weiter fortsetzen dürfte. Die Tatsache, dass der staatlich kontrollierte saudi-arabische Ölkonzern Aramco seinen Raffinieriekunden in der Region Asien-Pazifik und in Europa kürzlich erstmals seit vier Monaten einen Preisnachlass für Öl ab Oktober eingeräumt hatte, belegt nach Einschätzung von Analysten, dass auch die OPEC trotz der sich abzeichnenden Nachfragestabilisierung und einer zuletzt leicht rückläufigen US-Produktion von keinen ernsthaften Engpässen auf der Angebotsseite ausgeht. Auch die jüngsten Aussagen der U.S. Energy Information Administration (EIA) sorgten zuletzt bei Brent Crude für weiteren Abgabedruck. So rechnet die EIA sowohl im Schlussquartal 2022 als auch im ersten Quartal 2023 mit einer weiteren Nachfragebelebung. Für das Gesamtjahr 2023 rechnet die EIA hingegen mit einem deutlicheren Rückgang der globalen Ölnachfrage gegenüber dem Vorjahr.

Trading-Taktik: Die Notierungen bei Brent Crude Oil präsentierten sich in den vergangenen Wochen leichter. Nachdem sich die Ölpreisnotierungen nicht oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 100 USD behaupten konnte, präsentierte sich der Ölpreis schwächer und setzte seine übergeordnete Abwärtsbewegung im Anschluss dynamisch fort. Zwar gelang es den Bullen zuletzt, den Support im Bereich der Marke von 90 USD erfolgreich zurückzuerobern. Dies ist u.E. jedoch als technische Gegenreaktion zu interpretieren, zumal Zwischenerholungen bei Brent Crude Oil seit Anfang Juni in schöner Regelmäßigkeit abverkauft wurden. Es bietet sich daher an, den Stop-Loss bei bestehenden Short-Positionen auf 104 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Brent Crude Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Short der DZ BANK (WKN: DV92CL) auf den Brent Crude Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Short richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Short auf kleinste Kursbewegungen des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Brent Crude Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Short auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Short auf den Rohstoff des Basiswerts Brent Crude Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Short an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Brent Crude Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Brent Crude Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

