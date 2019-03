Börsianer in Europa in Kauflaune - Dax auf Fünf-Monats-Hoch

Frankfurt (Reuters) - Mit Rückenwind von der Wall Street haben sich Börsianer in Europa am Dienstag aus der Deckung gewagt.

Zwar schwebte über allem die Furcht vor einem Brexit-Chaos. Anleger spekulierten aber darauf, dass die US-Notenbank Fed nicht erneut die Zinsen anhebt oder sogar eine Zinssenkung ankündigt. "Man erwartet, dass die Fed grünes Licht für eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in diesem Jahr geben wird", sagte Marktexperte Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. "Es dürfte auch hierzulande nicht unbemerkt bleiben, dass sich die Wall Street klammheimlich nach oben verabschiedet."

Der Dax zog um gut 0,7 auf 11.739 Punkte an und erreichte den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der EuroStoxx50 rückte um 0,5 Prozent auf 3406 Zähler vor, das war der höchste Stand seit Anfang Oktober. In New York hatte der S&P 500 am Montag knapp ein halbes Prozent höher geschlossen. Seit Anfang 2019 beläuft sich das Plus beim S&P 500 auf gut elf Prozent, beim Dax auf rund acht Prozent.

Der weitere Weg nach oben wird für den Dax nach Meinung von Experten durch die Brexit-Unsicherheiten eingeschränkt. Die britische Premierministerin Theresa May kann in dieser Woche nicht wie geplant ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zum dritten Mal zur Abstimmung im Unterhaus vorlegen, da Parlamentspräsident John Bercow auf Änderungen im Vertrag drängte. May habe hoch gepokert und ihr gesamter Einsatz stehe nun auf dem Spiel, sagte Dorothea Huttanus, Analystin bei der DZ Bank. "Die Chance, den Brexit aus eigener Kraft geordnet zu absolvieren, ist für Großbritannien seit gestern vertan."

Das Pfund Sterling ließ sich davon nicht beeindrucken und notierte mit 1,3266 Dollar kaum verändert. Es profitierte Börsianern zufolge auch von der Dollar-Schwäche wegen der für Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. "Rund ein Drittel der Marktteilnehmer rechnen in diesem Jahr sogar mit einer Zinssenkung", sagte Analyst Kumiko Ishikawa vom Broker Sony Financial Holdings. Niedrige Zinsen sind in der Regel positiv für Aktien, belasten aber die Landeswährung.

FIAT CHRYSLER PROFITIEREN VON FUSIONSSPEKULATIONEN

Einer der größten Verlierer im Dax waren die Aktien der Deutschen Bank mit minus zwei Prozent, die Titel der Commerzbank rutschten im MDax um 2,4 Prozent ab. Die Aktien hatten am Montag deutliche Zuwächse verzeichnet, nachdem die Banken offiziell Sondierungsgespräche über eine Fusion angekündigt hatten.

Die ebenfalls im MDax notierten Zalando-Titel verloren knapp ein Prozent. Der britische Rivale Asos verfehlte im vergangenen Quartal mit seinen Erlösen die Erwartungen der Analysten. Die Aktien rutschten in London um bis zu 13,2 Prozent ab.

Metro-Aktien profitierten von einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters und stiegen um 1,9 Prozent. Insidern zufolge startete der Handelsriese den Verkaufsprozess für einen Anteil am Großhandelsgeschäft in China, das mit 1,5 bis zwei Milliarden Dollar bewertet werden könnte.

Investoren in Mailand deckten sich mit Papieren von Fiat Chrysler ein, die ins Zentrum von Übernahmefantasien gerieten. Die Aktien stiegen um 4,1 Prozent. Händler verwiesen auf ein Interview in der Zeitung "Les Echos" mit dem Präsidenten der Peugeot-Familienholding FFP, Robert Peugeot, in dem er von weiteren potenziellen Akquisitionen sprach. Dabei könne Fiat ins Zentrum rücken, sagte ein Börsianer.