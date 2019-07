Brexit-Gespräche: Juncker und Johnson tauschen Handynummern aus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in einem Telefonat mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson Gesprächsbereitschaft über Brexit-Fragen signalisiert, zugleich aber die roten Linien der EU aufgezeigt. Juncker habe bekräftigt, dass das vorliegende Austrittsabkommen das beste und einzig mögliche sei, sagte seine Sprecherin Mina Andreeva am Donnerstag. Zugleich habe er betont, dass die EU bereit sei, die geplante politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu ergänzen.

Juncker wolle in bestmöglicher Weise mit Johnson zusammenarbeiten, betonte die Sprecherin nach dem Gespräch am Donnerstagnachmittag. Um einen direkten Draht zu ermöglichen, hätten die beiden ihre Handynummern ausgetauscht. Zudem sei vereinbart worden, in Kontakt zu bleiben. Die EU stehe in den kommenden Wochen bereit, wenn das Vereinigte Königreich Gespräche wünsche, um seine Position ausführlicher zu erklären.

Johnson hatte zuvor gesagt, er sei überzeugt, dass ein geregelter EU-Austritt zum 31. Oktober machbar sei. Seine Regierung werde "einen neuen Deal, einen besseren Deal" erlangen. Notfalls werde er sein Land aber auch ohne ein Brexit-Abkommen aus der EU führen./aha/DP/nas