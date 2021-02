Brexit: Großbritannien ruft EU zu Lockerungen bei Importen auf

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien sieht die heimische Wirtschaft wenige Wochen nach Abschluss des Brexits durch Importstopps der EU für bestimmte Meeresfrüchte beschädigt. "Es gibt keine wissenschaftliche oder technische Rechtfertigung für die Europäische Kommission, den Import von lebenden Muscheln aus Gewässern der Klasse B zu verbieten", sagte eine Sprecherin des britischen Umweltministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer EU-Einteilung sind Gewässer der Klasse A die saubersten, darauf folgt die Kategorie B. Weichtiere aus Gewässern der Kategorie A können den Bestimmungen zufolge in die EU importiert werden, ohne vorher noch gereinigt zu werden. Die meisten britischen Gewässer gehören aber zur Klasse B.

Die EU unterbindet hingegen die Einfuhr von bestimmten Schalentieren

- etwa der Kategorie B - aus dem Vereinigten Königreich, ebenso wie

aus anderen Drittstaaten. Begründung ist, dass nach dem EU-Austritt Lebensmittelstandards und Überwachung abweichen könnten und diese Meeresfrüchte gesundheitlich besonders heikel seien. "Das wirkt sich schon jetzt auf Unternehmen aus und schädigt Märkte auf beiden Seiten des Kanals", sagte die britische Ministeriumssprecherin.

Man fordere dringend eine Lösung dieses Problems und habe die Kommission zu einem Treffen aufgefordert. Gleichzeitig sei man bereit, weitere Belege vorzulegen, die die Qualität der britischen Produkte untermauern würden. "Dabei müssen aber die existierenden hohen Standards und die Geschichte unseres Handels berücksichtigt werden", hieß es aus dem Ministerium.

Einem Bericht des "Telegraph" zufolge sollen in britischen Regierungskreisen als Reaktion bereits mögliche Beschränkungen für den Import von EU-Produkten nach Großbritannien diskutiert werden. Dafür gab es zunächst jedoch keine Bestätigung. Das Ministerium verwies stattdessen auf Regeln für den Import von EU-Produkten nach Großbritannien, die im Laufe des Jahres auslaufen könnten. Man werde diese stetig "überprüfen".

Anfang des Jahres hat Großbritannien den Binnenmarkt der EU endgültig verlassen. Zwar haben sich beide Seiten in ihrem mühsam vereinbarten Pakt prinzipiell auf zollfreien Handel geeinigt. Dennoch sind etliche neue Kontrollen und Formalitäten an den Grenzen notwendig, was viele Händler massiv belastet./swe/DP/zb