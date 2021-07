Brexit-Rechnung: London will drei Milliarden Pfund weniger zahlen

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien will für offene Rechnungen aus seiner Zeit als EU-Mitglied weniger Geld zahlen als die Staatengemeinschaft von London fordert. Das Finanzministerium schätzt die ausstehende Summe auf 37,3 Milliarden Pfund (43,75 Mrd Euro), wie der oberste Beamte des Ministeriums, Steve Barclay, am Donnerstag vor Abgeordneten in London sagte. Das sind 3,75 Milliarden Euro weniger als die von der EU verlangten 47,5 Milliarden Euro. London bleibt damit im Rahmen seiner bisher erwarteten Nettokosten in Höhe von 35 bis 39 Milliarden Pfund. Die britische Regierung hatte mitgeteilt, dass sie die EU-Forderung nicht anerkenne./bvi/DP/nas