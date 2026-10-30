BriaCell Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
BriaCell Therapeutics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,73 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BriaCell Therapeutics ein EPS von -5,900 CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,660 CAD. Im Vorjahr hatten -86,730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BriaCell Therapeutics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BriaCell Therapeutics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen