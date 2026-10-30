BriaCell Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

30.10.26 06:35 Uhr

BriaCell Therapeutics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,73 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BriaCell Therapeutics ein EPS von -5,900 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,660 CAD. Im Vorjahr hatten -86,730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net