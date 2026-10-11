Bridge Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Bridge Securities hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR gegenüber 0,120 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 59,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,7 Millionen INR.
Redaktion finanzen.net
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