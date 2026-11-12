BridgeBio Oncology Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

12.11.26 06:35 Uhr

BridgeBio Oncology Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,030 USD je Aktie gewesen.

BridgeBio Oncology Therapeutics präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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