BridgeBio Oncology Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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BridgeBio Oncology Therapeutics präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
BridgeBio Oncology Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,030 USD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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