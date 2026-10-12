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Briefporto kann so stark steigen wie noch nie

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DHL Group (ex Deutsche Post)
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BONN (dpa-AFX) - Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann./wdw/DP/mis

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Datum Rating Analyst
12.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG

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