Brigade Hotel Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Werte in diesem Artikel
Brigade Hotel Ventures hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 INR gegenüber 0,260 INR im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,96 Prozent auf 1,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,500 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,33 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brigade Hotel Ventures
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brigade Hotel Ventures
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen