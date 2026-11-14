Brightline Interactive: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Brightline Interactive hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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