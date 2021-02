Brinkhaus dringt auf Föderalismusreform

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat Reformbedarf beim Föderalismus in Deutschland angemahnt. In seinem jetzigen föderalen Konstrukt sei der Staat nicht leistungsfähig genug, Bürgerinnen und Bürger zu schützen, sagte er in einem Podcast des Nachrichtensenders Phoenix. "Wir müssen etwas ändern, ohne den Föderalismus aufzuheben", forderte Brinkhaus. "Bundesländer sind wichtig, aber Traditionen, und dass etwas seit 1949 so ist wie es ist, ist keine Begründung, es weiterzuführen."

Insbesondere bei der Bildung müsse angesetzt werden. Er könne nicht nachvollziehen, dass gerade in der aktuellen Krise bei den Themen Digitalisierung und neue Unterrichtsmethoden jedes Bundesland sein eigenes Ding mache. Brinkhaus hinterfragte die großen Unterschiede zwischen den Ländern: "Ich will jetzt gar nicht, dass der Bund das macht. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass die 16 Bundesländer sagen, wir machen das jetzt gemeinsam", erklärte er.

Es brauche mehr Konsens und schnellere Methoden. Verbesserungsbedarf sah Brinkhaus auch bei den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern: "Da guckt keiner mehr durch, wer für was verantwortlich ist, wer was bezahlt."

