Brinkhaus erwartet Beschluss zu Verzicht auf Diätenanhebung

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus rechnet für kommende Woche mit einer Einigung der Bundestagsfraktionen über einen Verzicht auf Anhebung der Abgeordnetendiäten zum 1. Juli. "Ich gehe davon aus, dass wir uns interfraktionell nächste Woche darauf einigen, dass die Diätenerhöhung zum 1. Juli ausgesetzt wird", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Eine Diätenerhöhung wäre jetzt das falsche Signal."

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brömer, hatte den Schritt bereits vergangene Woche angedeutet. "In der größten Krise, die Deutschland in den vergangenen Jahren erlebt hat, halten wir eine Erhöhung der Abgeordnetenvergütung für problematisch", hatte der CDU-Politiker erklärt und betont, in der Unionsfraktion werde geprüft, wie sich ein Verzicht darauf parlamentarisch umsetzen lasse. Laut Brinkhaus soll der Mechanismus, wonach die Diäten automatisch entsprechend der Entwicklung des Nominallohnindex angepasst werden, nun für den 1. Juli außer Kraft gesetzt werden.

Die Abgeordneten-Entschädigung orientiert sich an den Einkommen von Bundesrichtern und wird jährlich automatisch an die Lohnentwicklung des Vorjahres angepasst. Dies hätte in diesem Jahr eine Erhöhung um 2,6 Prozent bedeutet. Auch SPD, Linke, FDP und Grüne hatten dafür plädiert, dass die 709 Abgeordneten des Bundestages in diesem Jahr auf die Anhebung der Diäten verzichten. Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner forderte vergangene Woche, die regelmäßige Diätenerhöhung generell abzuschaffen./shy/DP/zb