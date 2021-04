Brinkhaus mahnt friedliche Einigung von Söder und Laschet an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Schaulaufen der Bewerber um die Kanzlerkandidatur hat der Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus am Dienstag eine Beilegung des Streits angemahnt. CDU-Chef Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben beide ihr Interesse an der Spitzenkandidatur der Unionsparteien bekundet.

Söder hatte auf ein Treffen mit der Unionfraktion bestanden und damit auch Laschet zu einem Besuch in der Fraktion gedrängt, nachdem sich die CDU-Parteigremien am Vortag für Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen hatten.

Brinkhaus mahnte an, dass sich beide Interessenten friedlich einigen sollten.

Es mache keinen Sinn, "dass das im Streit geschieht oder in einem Gegeneinander geschieht, weil wir ja alle hinterher innerhalb der CDU, aber auch innerhalb der Unionsfamilie zusammenarbeiten müssen", erklärte Brinkhaus vor der Fraktionssitzung. Er und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt setzten darauf, dass sich beide Parteivorsitzenden entsprechend einigten und beide Parteien dann zügig gemeinsam den Wahlkampf vorbereiteten, so der CDU-Politiker.

Dobrindt betonte, dass es aktuell um einen Prozess der Teamfindung gehe.

"Es geht um eine Teamlösung, das werden wir auch noch einmal sehr klar machen. Wir wollen gemeinsam in den Wahlkampf ziehen", so der CSU-Politiker.

Innerhalb der CDU hat Söders Agieren in den vergangenen Tagen für Unruhe gesorgt. Hatte Söder noch am Sonntag gesagt, er wolle nur bei Unterstützung der CDU Kanzlerkandidat der Unionsparteien werden, sagte er am Montag, dass ihm dazu nicht das Meinungsbild der CDU-Spitzengremien ausreiche.

Nach Vorstellungen von Söder, der im Umfragen deutlich vor Laschet führt, sollen auch die Unionsfraktion und die CDU-Landesverbände ein Mitspracherecht haben.

