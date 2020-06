Brinkhaus zurückhaltend zu weiteren raschen Corona-Lockerungen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich zurückhaltend zu raschen weitergehenden Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise geäußert. Es gebe auch Länder, in denen es ein Wiederaufflackern der Pandemie gebe, sagte Brinkhaus am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin mit Blick auf China. "Deswegen sollte man das tun, was medizinisch vertretbar ist, sollte aber auch vorsichtig dabei bleiben." Er warnte: "Die Pandemie ist nicht überwunden." In Sachsen gibt es beispielsweise Gedankenspiele, die Maskenpflicht beim Einkaufen zu lockern.

Vor dem ersten persönlichen Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Hochphase der Corona-Pandemie in Deutschland an diesem Mittwoch im Kanzleramt sagte Brinkhaus, wenn es medizinisch vertretbar sei, werde es Lockerungen geben. Er würde sich freuen, "wenn die Ministerpräsidenten sich zusammen entscheiden könnten, dass wir da eine einheitliche Strategie und eine einheitliche Vorgehensweise haben." Dies sei sehr wichtig.

Die neue offizielle Corona-App der Bundesregierung habe er bereits am Morgen geladen. "Rückmeldung kriegt man glaube ich erst nach einer gewissen Zeit. Das heißt, die ackert noch, die App", sagte Brinkhaus. Er sei von deren Möglichkeiten fasziniert und begeistert. Auch im Fraktionsvorstand hätten viele Mitglieder die App schon geladen. "Wir werden das sehr, sehr offensiv mitvertreten. Und ich finde es notwendig, aber ich finde es auch technologisch spannend." Die komplexe App sei sehr schnell umgesetzt worden./bk/rm/DP/fba