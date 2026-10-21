Briox AB präsentierte Quartalsergebnisse
Briox AB hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 119,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,8 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Briox
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Briox
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen