Briten erhalten Geld für Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung will sich mit einer monatlichen Zahlung bei Familien bedanken, die Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Im Rahmen des Programms "Homes for Ukraine" sollen diejenigen Briten, die ukrainischen Flüchtlingen für mindestens ein halbes Jahr eine kostenfreie Unterkunft bieten, eine Summe in Höhe von 350 britischen Pfund (knapp 420 Euro) pro Monat erhalten. Das gab die Regierung am Sonntag bekannt.

Das Förderprogramm soll in den kommenden Tagen eingeführt werden. Es soll Bürgern, Wohltätigkeitsorganisationen, Gemeinden und Unternehmen ermöglichen, Geflüchtete aus der Ukraine in Sicherheit zu bringen - auch solche, die keine Verbindungen zu Großbritannien haben.

Bauminister Michael Gove sagte dazu am Sonntag dem Sender Sky News, damit dürften Zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer ins Vereinigte Königreich kommen, die ersten davon in etwa einer Woche.

Die britische Regierung reagiert mit dem Programm offensichtlich auf Kritik, sich zu langsam um das Wohl jener Menschen zu kümmern, die sich vor dem Krieg in der Ukraine in Sicherheit gebracht haben.

Wer Flüchtlinge aufnehmen will, der muss sich gemäß Förderprogramm verpflichten, sie mindestens für sechs Monate unterzubringen, ohne dafür Geld zu nehmen. Diejenigen, die eine Unterkunft anbieten, werden überprüft, die ukrainischen Bewerber wiederum werden Sicherheitskontrollen unterzogen. Eine entsprechende Webseite, um Anbieter und Bewerber zusammenzuführen, soll am Montag online gehen./trs/DP/he