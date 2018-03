Briten prüfen russische Verbindung zu weiteren mysteriösen Todesfällen

London (Reuters) - Britische Polizei und Geheimdienste prüfen nach Angaben von Innenministerin Amber Rudd eine mögliche russische Verwicklung in mehrere in den vergangenen Jahren nicht aufgeklärte Todesfälle.

Sie wolle sichergehen, dass an derartigen Vorwürfen nichts dran sei, erklärte die Ministerin am Dienstag. In der vergangenen Woche hatte der Innenausschuss des britischen Parlaments gefordert, dass die Untersuchung von 14 Todesfällen neu aufgerollt werden müsse, deren Hintergrund unklar und in Medienberichten immer wieder in Zusammenhang mit Russland gebracht worden seien.

In Großbritannien ist ein früherer russischer Spion einem Giftanschlag zum Opfer gefallen, hinter dem die britische Regierung Großbritannien vermutet.