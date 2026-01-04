DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +2,0%Nas21.537 +3,6%Bitcoin58.582 +0,6%Euro1,1555 +0,8%Öl118,6 +3,7%Gold4.650 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen
Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Briten schicken weitere Luftabwehrsysteme in den Nahen Osten

31.03.26 18:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Zur Abwehr iranischer Angriffe auf Verbündete schickt die britische Regierung weitere Truppen und Luftabwehrsysteme in den Nahen Osten. Großbritannien wird das Luftabwehrsystem Sky Sabre in Saudi-Arabien stationieren und den Einsatz von Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter in Katar verlängern, wie Verteidigungsminister John Healey während einer Reise in die Golfstaaten bekanntgab. Zusätzliche Luftabwehrteams und -systeme seien außerdem in Bahrain und Kuwait eingetroffen.

"Meine Botschaft an die Partner in der Golfregion lautet: Die Besten Großbritanniens werden euch helfen, euren Luftraum zu verteidigen", sagte Healey der Nachrichtenagentur PA zufolge. Die "aggressiven Angriffe" aus Teheran würden "unsere Verbündeten und Interessen im Nahen Osten" weiter bedrohen. "Deshalb fliegt Großbritannien seit dem ersten Tag dieses Konflikts defensive Missionen", sagte Healey weiter.

Großbritannien: Defensiveinsatz der Streitkräfte

Die britischen Streitkräfte befinden sich im Zuge des Iran-Kriegs laut britischer Darstellung in einem Defensiveinsatz - unter anderem fangen Kampfflugzeuge Drohnen und Raketen ab. Bei US-Präsident Donald Trump sorgte diese Haltung wiederholt für Unmut. Am Montag hatte Premierminister Keir Starmer der BBC zufolge erneut klargestellt, dass sich das Vereinigte Königreich "nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen", aber weiter seine Interessen und Verbündete in der Region verteidigen werde./pba/DP/stw