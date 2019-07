Briten sehen Plan für Einsatz vor iranischer Küste auf gutem Weg

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Großbritannien sieht seine Initiative für einen europäischen Seeschutzeinsatz vor der Küste des Irans auf einem guten Weg. "EU-Partner haben Interesse an unserem Vorschlag bekundet", sagte ein britischer Spitzendiplomat am Mittwoch in Brüssel. Es werde aber auch mit anderen Staaten gesprochen.

Zu den EU-Ländern, die eine Beteiligung an den britischen Plänen erwägen, sollen nach Angaben aus Verhandlungskreisen Dänemark, Schweden, Polen, Spanien und Portugal zählen. Die Bundesregierung äußerte sich öffentlich bis zuletzt eher zurückhaltend, ist aber wie Frankreich ebenfalls aktiv an den Gesprächen beteiligt.

Wie der Einsatz konkret aussehen soll, war bis zuletzt unklar. Die Optionen reichten von einer reinen Beobachtungsmission bis hin zu militärischen Eskorten für die Handelsschiffe, die vor dem Iran durch die Straße von Hormus fahren, wie es am Mittwoch in Brüssel hieß.

Großbritannien hatte die Initiative für eine Schutzmission am Montag gestartet. Zuvor hatten die Iranischen Revolutionsgarden am 19. Juli den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" festgesetzt. Zur Begründung hieß es, das Schiff habe internationale Regeln der Seefahrt nicht eingehalten. So seien sein GPS-System ausgeschaltet und umweltschädigende Materialien an Bord gewesen.

Im Iran wird zudem darauf verwiesen, dass am 4. Juli in den Gewässern der britischen Exklave Gibraltar der unter der Flagge Panamas fahrende Supertanker "Grace 1" mit Öl aus dem Iran gestoppt und an die Kette gelegt wurde. Das Schiff sollte nach britischen Angaben Öl nach Syrien liefern, was wegen EU-Sanktionen gegen das Land verboten ist./aha/DP/zb