Abgeschottet wegen Corona- Großbritannien ringt um Grenzöffnung

- von Guy Faulconbridge und Kate Holton und Philip Blenkinsop

London/Dover/Brüssel (Reuters) - Wenige Tage vor dem endgültigen EU-Ausstieg Großbritanniens ringt das wegen einer neuen Corona-Virus-Variante weitgehend abgeschottete Land um die Öffnung seiner Grenzen.

"Wir sprechen seit 24 Stunden kontinuierlich mit unseren Kollegen in Frankreich über eine Reihe von Themen und werden diese Arbeit heute fortsetzen", sagte Innenministerin Priti Patel dem Sender Sky. Ob noch am Dienstag mit einer Vereinbarung zu rechnen sei, ließ sie offen. Die EU-Kommission empfahl, die von Mitgliedsstaaten verhängten vollständigen Reiseverbote zu lockern: Frachtverkehr solle wieder möglich werden und Reisende sollten in ihre Heimatländer zurückkehren können. Deutschland schränkte den Verkehr aus Großbritannien zunächst weiter ein.

Der britische Premierminister Boris Johnson versuchte in Gesprächen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorrangig eine Lockerung für den Frachtverkehr zu erreichen. Laut dem Sender BBC haben sich beide Politiker bereits auf Maßnahmen dafür verständigt, zu denen Reihen-Tests für Lastwagenfahrer gehören könnten. Die Pläne sollten ab Mittwoch umgesetzt werden, berichtete die BBC unter Berufung auf den französischen Europa-Minister Clement Beaune.

LKW-FAHRER AUS EUROPA VERWEIGERN TOUREN AUF DIE INSEL

Aus Angst vor einer Verbreitung der in Großbritannien grassierenden und eventuell ansteckenderen Coronavirus-Variante hat Frankreich - wie viele Länder auch - seine Grenzen für Reisende und Lieferungen aus Großbritannien geschlossen. Lastwagen können zwar noch aus Frankreich ins Vereinigte Königreich fahren, sie kommen aber nicht mehr zurück. Deshalb verweigern die meisten Fahrer aus Europa Touren auf die Insel. Viele Lkw-Fahrer, die sich auf den Weg zum Kontinent gemacht hatten, strandeten in Südengland.

Der Stillstand im Grenzverkehr zwischen Frankreich und Großbritannien bedeutet, dass der Haupthandelsweg zwischen dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa unterbrochen ist. In der schon wegen der Brexit-Unsicherheit angespannten Lage kam es in einigen britischen Supermärkten zu Hamsterkäufen. Die beiden größten Supermarktketten des Landes, Tesco und Sainsbury's, hatten erklärt, schon bald sei mit Lieferengpässen vor allem bei frischem Obst und Gemüse zu rechnen. Am Dienstag erklärten Branchenvertreter, kurz nach Weihnachten könnten Salat, Gemüse und Früchte knapp werden.

Die britische Innenministerin Patel erklärte dagegen, es sei nicht zu befürchten, dass es zu Versorgungsengpässen komme. "Es gibt jede Menge Lebensmittel in unseren Läden." Mit Blick auf die Verhandlungen mit Frankreich, betonte Patel, es sei im beiderseitigen Interesse, dass der Verkehr wieder fließe.

BGA: KAUM NEGATIVE FOLGEN DURCH LKW-STAUS AN DER GRENZE

Doch nach Einschätzung von Außenhandelspräsident Anton Börner hat der Lkw-Stau kaum negative Auswirkungen auf die deutsche und europäische Wirtschaft. Sie tangierten diese viel weniger als die britische Wirtschaft, sagt er der "Rheinischen Post". "Es ist vor allem ein menschliches Drama, weil die Lkw-Fahrer unmittelbar vor Weihnachten jetzt in Südengland festsitzen", sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA).

Die EU-Kommission sieht in ihrer Empfehlung vor, dass Reisende in ihre Heimat zurückkehren dürfen - vorausgesetzt dass sie sich testen lassen und zehn Tage in Quarantäne gehen. Grenzkontrollen sind Ländersache, so dass die Empfehlungen - auch wenn sie wie vorgesehen zu EU-weiten Regeln werden - keine bindende Wirkung haben.

Kurz vor der Empfehlung aus Brüssel hatte Deutschland seine Beschränkungen weiter verschärft. Nachdem Flüge bereits verboten worden waren, wurde ab Dienstag per Verordnung auch die Passagierbeförderung per Bahn, Bus und Schiff aus Großbritannien weitgehend untersagt. Dasselbe gilt für Südafrika, wo ebenfalls eine Corona-Mutation festgestellt wurde. Die Verordnung gilt bis spätestens 6. Januar. Personen mit Wohnsitz oder Aufenthaltsrecht in Deutschland dürfen ab 1. Januar wieder befördert werden.