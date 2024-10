Briten wollen riesiges Lithium-Vorkommen in Cornwall nutzbar machen

ST. AUSTELL (dpa-AFX) - Mit einer Produktionsanlage für Lithiumhydroxid soll in Großbritannien der erste Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von Importen gemacht werden. In der englischen Grafschaft Cornwall schlummern nach Angaben der Betreiberfirma Cornish Lithium einige der größten Vorkommen des zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien benötigten Rohstoffs in ganz Europa.

Die Batterien werden beispielsweise für E-Autos und andere aufladbare Geräte benötigt. Bislang wird in Großbritannien verarbeitetes Lithium komplett importiert. Das soll sich aber ändern, wenn es nach dem Geschäftsführer von Cornish Lithium, Jeremy Wrathall, geht. Ihm zufolge könnte mehr als die Hälfte des jährlichen Bedarfs für den Bau von E-Autos in Großbritannien aus heimischen Vorkommen gedeckt werden.

Die zu Vorzeigezwecken gebaute Anlage in St. Austell, die an diesem Freitag eröffnet wird, ist Teil eines Projekts, in dessen Rahmen bis 2027 jährlich 10.000 Tonnen an Lithium klimaschonend produziert werden sollen. Gewonnen wird das Lithium dort aus Granit einer alten Kaolingrube./cmy/DP/zb