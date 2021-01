Britische Hotelbranche offen für Quarantäne in Hotels

LONDON (dpa-AFX) - In der Debatte um Quarantäne in Hotels für Einreisende aus dem Ausland hat sich die britische Hotelbranche offen für eine solche Regelung gezeigt. Das Gastgewerbe habe sich durch die Krise immer wieder als hilfsbereit erwiesen, etwa bei der Errichtung von Impfzentren oder der Versorgung von systemrelevanten Arbeitskräften, sagte die Chefin des Verbands Hospitality UK, Kate Nicholls, der Deutschen Presse-Agentur. "Auch jetzt sind wir bereit, unseren Part in der nationalen Anstrengung zu übernehmen, diese Krise zu bekämpfen." Man habe die Kapazitäten, um zu helfen, und Unternehmen hätten bereits Pläne gemacht, um ihre Betriebe in sicherer Art und Weise zu führen.

Angesichts der Bedrohung durch verschiedene und möglicherweise gefährliche Coronavirus-Varianten, die unter anderem in Südafrika und Brasilien aufgetaucht waren, wird in Großbritannien derzeit über eine Verschärfung der Einreise- und Quarantäneregeln diskutiert. Australien hat mit strikter Quarantäne in Hotels nach der Einreise aus dem Ausland erfolgreich die Pandemie eingedämmt.

Viele Unternehmen der Gastronomie- und Hotelbranche, die im aktuellen harten Lockdown fast vollständig geschlossen bleiben müssen, kämpfen ums Überleben. Eine Zusammenarbeit mit dem Staat könnte ihnen womöglich Erleichterung verschaffen. Teile der britischer Regierung sind Berichten zufolge jedoch skeptisch, da ein solches Vorhaben hohe Kosten verursachen würde./swe/DP/stk