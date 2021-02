Britische Industrie steigert Produktion leicht

GO

Heute im Fokus

DAX vorbörslich im Minus -- Nikkei 225 etwas tiefer -- US-Behörden untersuchen wohl Gamestop-Rally auf Marktmanipulation -- Disney schlägt Umsatzerwartungen -- Sartorius will Dividende fast verdoppeln

Corona-Krise halbiert Gewinn der Großbank ING. PayPal will keine Firmengelder in Bitcoin und Co stecken. Aurora Cannabis mit weniger Verlust als erwartet. Prognose: US-Schuldenberg wird 2021 Wirtschaftsleistung überschreiten. LOréal fängt sich im 4. Quartal trotz Gewinnrückgang ein wenig. Wirecard-Aktien: Handelsverbot schon ein Jahr vor Skandal im Spiel.