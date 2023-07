Britische Konservative verlieren zwei Sitze bei Nachwahlen

LONDON (dpa-AFX) - Die regierende Konservative Partei in Großbritannien hat bei Nachwahlen für das Unterhaus in zwei Wahlbezirken Mandate verloren, konnte sich in einem dritten Wahlbezirk aber knapp halten. In Somerton and Frome in der westenglischen Grafschaft Somerset gewannen die Liberaldemokraten, in Selby and Ainsty in North Yorkshire die sozialdemokratische Labour-Partei, wie die jeweiligen Wahlleiter am frühen Freitagmorgen mitteilten. Im West-Londoner Bezirk Uxbridge and South Ruislip, dem ehemaligen Abgeordnetensitz von Ex-Premier Boris Johnson, gibt es wieder einen konservativen Mandatsträger. Zuvor waren alle drei Bezirke in konservativer Hand.

Die Regierungspartei von Premierminister Rishi Sunak machte damit zwar empfindliche Verluste, entging aber knapp einer dreifachen Niederlage. In Großbritannien soll vermutlich im kommenden Jahr eine Parlamentswahl abgehalten werden. Derzeit liegen die Tories in den Umfragen weit hinter der größten Oppositionspartei Labour./gma/DP/zb