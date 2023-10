Britische Labour-Partei will wirtschaftliches 'Chaos' beseitigen

LIVERPOOL (dpa-AFX) - Die britische Oppositionspartei Labour will im Falle eines Wahlsieges die wirtschaftliche Stabilität des Landes nach dem "Chaos" unter den regierenden Konservativen wiederherstellen. "Labour ist bereit zu dienen, bereit zu führen und bereit, Großbritannien wieder aufzubauen", sagte Schatten-Finanzministerin Rachel Reeves am Montag auf der Labour-Konferenz in Liverpool. Sie kündigte an, neue Jobs zu schaffen, Rechnungen für Verbraucher zu senken und den Öffentlichen Dienst zu stärken.

Bei der nächsten Parlamentswahl, die vermutlich 2024 stattfindet, hätten die Menschen die Wahl: "Fünf Jahre mehr von dem Tory-Chaos und der Unsicherheit, die Arbeitnehmer schlechter stellt oder eine veränderte Labour-Partei, die Stabilität, Investitionen und wirtschaftliche Sicherheit bietet, damit Arbeitnehmer besser dran sind", sagte Reeves. "Man kann den Tories nie wieder unsere Wirtschaft anvertrauen."

Reeves kündigte unter anderem an, dass steuerliche Schlupflöcher für wohlhabende Ausländer, von denen etwa die Ehefrau des konservativen Premierministers Rishi Sunak lange profitierte, ebenso gestrichen werden wie Steuererleichterungen für Privatschulen. Ein "Covid-Korruptions-Beauftragter" soll Steuergeld zurückholen, das während der Pandemie verschwendet wurde, etwa indem Aufträge zur Beschaffung von Schutzausrüstung ohne transparentes Verfahren an Bekannte von Regierungsmitgliedern vergeben wurden.

Reeves wäre die erste Frau an der Spitze des Finanzministeriums in der Geschichte des Landes. Die 44-Jährige hatte früher als Volkswirtin für die Zentralbank gearbeitet. Nun lobte der frühere Bank-of-England-Chef Mark Carney, es sei endlich an der Zeit, Reeves' Ideen umzusetzen./bvi/DP/ngu