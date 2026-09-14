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Britische Landesteile fordern von London Selbstbestimmungsrecht

CARDIFF (dpa-AFX) - Die Regierungschefs der kleineren britischen Landesteile fordern mehr Selbstbestimmungsrecht von der Regierung in London. Das brachten die First-Minister von Schottland, Wales und Nordirland mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Ausdruck. Sie erhöhen damit den Druck, Forderungen - insbesondere aus Schottland und Nordirland - nach Volksabstimmungen über die Abspaltung der Landesteile nachzugeben.

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Schottlands Regierungschef John Swinney forderte ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum für seinen Landesteil innerhalb von fünf Jahren. Dem britischen Regierungschef Andy Burnham prophezeite er, er werde "der letzte Premier des Vereinigten Königreichs" sein, so Swinney bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Cardiff.

Trump verhilft Forderungen nach irischer Einheit Aufmerksamkeit

Die kleineren Landesteile des Vereinigten Königreichs haben anders als England jeweils ihr eigenes Parlament und eine Regionalregierung. Die Posten der Regierungschefin oder des Regierungschefs sind dort inzwischen überall mit Mitgliedern der jeweiligen Unabhängigkeitspartei besetzt.

Dem Thema einer möglichen Abspaltung Nordirlands vom Vereinigten Königreich und einer Vereinigung mit der Republik Irland hatte US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen zu Aufmerksamkeit verholfen. "Ich würde es sehr gerne vereint sehen", hatte Trump am Samstag während eines Irland-Besuchs in Dublin gesagt.

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Nordirlands First Minister Michelle O'Neill zufolge belegen die Trump-Äußerungen, dass die Debatte über ein geeintes Irland "sehr lebendig" sei. O'Neill vertritt allerdings nur einen Teil der nordirischen Einheitsregierung, der auch Befürworter der Union mit Großbritannien angehören./cmy/DP/stw

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