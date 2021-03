Britische Manager wünschen sich Impfpflicht für Mitarbeiter

LONDON (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der britischen Führungskräfte wünscht sich einer Umfrage zufolge, eine Corona-Impfpflicht für ihre Angestellten einführen zu dürfen. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) von gut 1000 in Großbritannien befragten Managern gaben laut der Befragung des arbeitgebernahen Chartered Management Institute an, sich eine solche gesetzliche Erlaubnis zu wünschen. Zunächst hatte am Mittwoch die "Financial Times" berichtet.

35 Prozent lehnten es ab, eine solche Impfpflicht rechtlich zu erlauben. Eine Pflicht zur Impfung - ob für einen bestimmten Job oder generell - ist ethisch umstritten. Kritiker und einige Anwälte halten es nicht für vertretbar, Menschen aufgrund ihrer persönlichen Impf-Entscheidung von bestimmten gesellschaftlichen Angeboten oder Möglichkeiten auszuschließen. Die britische Regierung hat eine Prüfung solcher Fragen eingeleitet./swe/DP/jha