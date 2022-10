Britische Premier-Kandidaten brauchen Rückhalt von 100 Abgeordneten

LONDON (dpa-AFX) - Um ins Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Liz Truss zu gehen, brauchen Kandidaten den Rückhalt von mindestens 100 Abgeordneten der konservativen Tory-Partei. Das teilte das zuständige Fraktionskomitee am Donnerstag mit. Bis Montagnachmittag (15.00 Uhr MESZ) können Nominierungen eingereicht werden. Danach sollen in der Fraktion Abstimmungen zwischen jenen Kandidaten stattfinden, die den notwendigen Rückhalt haben. Am Montagabend sollen die Bewerber in einer internen Wahlkampfveranstaltung gegeneinander antreten.

Zwischen den zwei Finalisten wird dann erneut die Parteibasis per Online-Abstimmung die Wahl haben. Am Freitag (28. Oktober) soll der Prozess bereits abgeschlossen sein und der nächste Premierminister oder die nächste Premierministerin feststehen. Theoretisch kann dies aber auch früher der Fall sein, wenn nicht mehr als ein Kandidat die notwendige Schwelle erreicht.

Als mögliche Kandidaten gelten der skandalgeplagte Ex-Premier Boris Johnson, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, die am Mittwoch ausgeschiedene Innenministerin Suella Braverman sowie die Kabinettsmitglieder Penny Mordaunt und Ben Wallace./swe/DP/he