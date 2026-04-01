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Britische Regierung deckt russische U-Boot-Operation auf

09.04.26 15:27 Uhr

Von David Luhnow

DOW JONES--Das britische Militär hat eine einmonatige, geheime russische U-Boot-Operation aufgedeckt, die "schädliche Aktivitäten" gegen die kritische Unterwasserinfrastruktur Großbritanniens - wie Pipelines und Telekommunikationskabel - unternommen hat. Dies ist der jüngste Vorfall in einem globalen Stellvertreterkrieg, der auf wichtige Anlagen am Meeresboden abzielt. Verteidigungsminister John Healey erklärte am Donnerstag, dass die britische Marine zusammen mit Partnern wie Norwegen drei russische U-Boote über einen Monat lang im Nordatlantik verfolgt habe. Eines der U-Boote wurde in einem Ablenkungsmanöver eingesetzt, während sich zwei andere über kritischen Unterwasserpipelines und -kabeln aufhielten.

Er warf Russland vor, die Unruhen im Nahen Osten ausnutzen zu wollen, um Großbritannien unvorbereitet zu treffen. Healey zeigte sich zuversichtlich, dass kein Schaden entstanden sei, warnte jedoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass künftige Schäden "ernste Konsequenzen" nach sich ziehen würden.

"Wir sehen euch, wir sehen eure Aktivitäten über unseren Kabeln und Pipelines", sagte Healey auf einer Pressekonferenz. Die russische Botschaft in London reagierte nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

Die Nato und westliche Verbündete erklärten, dass Russland und China versuchten, Schwachstellen an Pipelines auszuspähen, die für die Energieversorgung und Kommunikation in der Nähe von Konkurrenzländern wie Taiwan und in Nordeuropa entscheidend sind.

Unterseekabel im Baltikum wurden 2024 zweimal durch Tanker mit schleifenden Ankern gekappt - einer der Tanker hatte Verbindungen zu Russland, der andere zu China. Dies veranlasste die Nato Anfang vergangenen Jahres, die Überwachungsoperation "Baltic Sentry" zu starten. In diesem Jahr rief die Nato zudem "Arctic Sentry" ins Leben, um den Arktischen Ozean zu patrouillieren. Auch Taiwan war von mehreren Kabelbrüchen betroffen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 09:28 ET (13:28 GMT)