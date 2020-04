Britische Regierung will nach Kritik Zahl der Corona-Tests erhöhen

London (Reuters) - Angesichts von Kritik an einer viel zu geringen Zahl von Corona-Tests hat die britische Regierung eine Ausweitung angekündigt.

Man müsse die Zahl der Tests erhöhen, und man müsse dies schnell tun, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Mittwoch dem Sender ITV. Er gehe davon aus, dass bereits in dieser Woche etwa 15.000 Personen pro Tag getestet werden könnten und die Zahl dann weiter steige. Zuletzt lag die Kapazität bei 12.750 am Tag, sie soll bis Mitte April verdoppelt werden. Aber auch das wäre im Vergleich etwa zu Deutschland noch wenig. Hochgerechnet auf eine Woche würde das für Großbritannien knapp 180.000 Tests pro Woche bedeuten, Deutschland kommt auf etwa 500.000.

Bislang werden in Großbritannien vorwiegend Personen getestet, die wegen eines Corona-Verdachts in ein Krankenhaus kommen. Die Regierung will nun zumindest auch bestimmte Mitarbeiter des Nationalen Gesundheitsdienstes einbeziehen. Kabinettsminister Michael Gove hatte die eher geringe Zahl an Tests am Dienstag auch darauf zurückgeführt, dass es einen Engpass bei benötigten Chemikalien gebe. Oppositionspolitiker Bill Esterson hatte gesagt, das liege auch daran, dass die Regierung die Reagenzien zunächst nicht bestellt habe. Dabei gebe es Firmen in Großbritannien, die sie herstellen könnten. Sie würden diese Chemikalien aber zum Teil etwa für Tests in Deutschland produzieren.