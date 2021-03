Britische Unternehmen können kostenlose Covid-Schnelltests beantragen

LONDON (dpa-AFX) - Unternehmen in Großbritannien können nun kostenlose Corona-Schnelltests für ihre Beschäftigten beantragen. Auch Firmen mit weniger als 50 Angestellten könnten sich bis Ende März für das Angebot registrieren, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in London mit. Die Tests zeigten spätestens nach einer halben Stunde ein Ergebnis. Sie würden dabei helfen, positiv Getestete sofort zu isolieren und Infektionsketten zu durchbrechen.

Das Angebot ist zunächst bis Ende Juni kostenlos. In Deutschland ringen Wirtschaft und Politik derzeit darum, wie allen Beschäftigten in den Betrieben Corona-Schnelltests angeboten werden können.

"Regelmäßige Tests am Arbeitsplatz spielen eine zentrale Rolle bei unserem Rückweg in ein normales Leben", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. Die Tests könnten den Unterschied ausmachen, ob Arbeitsplätze offen bleiben können, betonte das Ministerium.

Der Stufenplan der Regierung sieht derzeit vor, dass frühestens am 21. Juni alle Corona-Maßnahmen beendet sind. Zuletzt war die Anzahl der Neuinfektionen auch dank des Impfprogramms deutlich gesunken. Seit Anfang Januar gilt erneut ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen seien ein Erfolg gewesen, sagte der Chef des Statistikamts ONS, Ian Diamond, der BBC. Allerdings sei das Land noch lange nicht aus dem Gröbsten heraus.

An diesem Montag sollen im größten britischen Landesteil England die Schulen wieder öffnen. Familien mit Schulkindern werden wöchentlich zwei Schnelltests pro Haushaltsmitglied angeboten./bvi/DP/nas