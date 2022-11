Britische Werbeaufsicht: Jugendliche oft in sozialen Netzwerken als Erwachsene

LONDON (dpa-AFX) - Kinder und Jugendliche in Großbritannien haben sich einer Untersuchung zufolge bei mehr als 1,6 Millionen Konten in sozialen Netzwerken fälschlich als Erwachsene ausgegeben. Wie die britische Medienaufsicht (ASA) am Dienstag mitteilte, besitzen 93 Prozent der 11- bis 17-Jährigen mindestens einen Account bei Facebook (Meta Platforms (ex Facebook)), Instagram, Snapchat , Tiktok, Twitch, Twitter oder Youtube (Alphabet A (ex Google)). In mindestens 11 Prozent der Fälle hätten sie ihr Alter zu Unrecht mit mindestens 18 angegeben. Dadurch seien sie deutlich häufiger altersbeschränkter Werbung ausgesetzt als Nutzer, die sich mit ihrem korrekten Alter angemeldet haben. Für die Untersuchung waren etwa 1000 Kinder und Jugendliche befragt worden.

"Da sich viele Kinder mit einem falschen Alter in sozialen Medien registrieren, ist es wichtig, dass Vermarkter von altersbeschränkten Anzeigen ihre Medienwahl überdenken", sagte ASA-Chef Guy Parker. Werbung nur auf der Grundlage von Altersdaten zu schalten, reiche nicht mehr aus.

Der Studie zufolge haben Kinder und Jugendliche im Durchschnitt Accounts in drei sozialen Netzwerken. Bei schätzungsweise gut fünf Millionen 11- bis 17-Jährigen in Großbritannien bedeute dies mehr als 15 Millionen Konten. Der ASA-Untersuchung zufolge melden sich Kinder immer früher für Social Media an. Zudem gebe es kaum eine Kontrolle durch Eltern: In drei Vierteln der Fälle meldeten sich die Jugendlichen ohne Aufsicht an, sogar 94 Prozent nutzten für den Zugang eigene Geräte./bvi/DP/men