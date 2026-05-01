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Britische Wirtschaft gewinnt an Fahrt

14.05.26 08:30 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im ersten Quartal an Fahrt gewonnen. In den drei Monaten bis Ende März ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit hat sich das Wachstum beschleunigt. Im vierten Quartal war die zweitgrößte europäische Volkswirtschaft zudem um 0,2 Prozent gewachsen, nachdem zunächst ein Wachstum von 0,1 Prozent gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt für das erste Quartal ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt im März zum Vormonat um 0,3 Prozent gewachsen. In Großbritannien werden anders als in den meisten großen Volkswirtschaften auch monatliche Daten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung veröffentlicht.

Gebremst wurde die Entwicklung durch eine schwache Industrieproduktion. Hier meldet das Statistikamt für März einen Rückgang um 0,2 Prozent. Analysten hatten dies erwartet. Im Vormonat hatten die Industriebetriebe noch revidiert 0,3 Prozent mehr Waren hergestellt./jha/ajx